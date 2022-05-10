شكرا لقرائتكم خبر عن إبرام مذكرة تفاهم بين كلية الحقوق بجامعة عين شمس واللجنة الدولية للصليب الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، نيابة عن الدكتور محمود المتيني، بروتوكولا للتعاون مع جيروم فونتانا رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مصر، وذلك بحضور الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون المجتمع والبيئة، والدكتور محمد صافى عميد كلية الحقوق، والدكتور محمد الشافعى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول، الأول من نوعه بين كليات الحقوق المصرية، تتويجا للنشاط الذى بدأ بين كلية الحقوق بجامعة عين شمس واللجنة الدولية للصليب الأحمر عندما استضافت الكلية المسابقة الوطنية الثالثة للقانون الدولي الإنساني في ديسمبر 2021.

ويأتي هذا البروتوكول لدعم الشراكة على مستويات مختلفة تشمل تنظيم المؤتمرات وورش البحث وكذلك تنظيم التدريبات وتسهيل الحصول على المنح لشباب أعضاء هيئة التدريس في مجال القانون الدولي الإنساني.

وقد نقل الدكتور سعود لرئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي دعم إدارة الجامعة بالكامل، وعلى رأسها الدكتور المتيني، للتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأشار إلى أن مذكرة التفاهم المبرمة تسمح بالتعاون بين كليات الجامعة المختلفة ذات العلاقة مع عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر مثل كلية الطب. ومن جانبه أوضح الدكتور تمراز أن مثل هذه الاتفاقية وهذا التعاون يأتي بالتناغم مع دور الجامعة في لعب دور فعال في المجتمع من خلال مشاركتها مع الجهات والهيئات الفاعلة التي تعمل في خدمة المجتمع.

وأعرب رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر عن سعادته بإبرام مثل هذا الاتفاق مع جامعة مصرية عريقة مثل جامعة عين شمس، وأكد على رغبة الصليب الأحمر الحقيقية في أن يكون هذا الاتفاق إطارا للقيام بالعديد من الأنشطة في المجالات التي تهم كلا من اللجنة الدولية وجامعة عين شمس.

وقد أوضح الدكتور محمد صافي أن هذا البروتوكول يأتي كخطوة مهمة من ضمن خطة كلية الحقوق لتطوير التعليم ، وفي ظل التركيز على دعم مجهودات الكلية في التطوير من خلال بناء شراكات مع جهات دولية لها وزنها وثقلها في المجالات القانونية المختلفة. كمأ أوضح أن هناك العديد من النشاطات الجاري الإعداد لها بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتفعيل هذا التعاون البناء.