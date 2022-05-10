شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير الدائرى والزيادة السكانية أسئلة بامتحان الدراسات للصف الرابع الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائى اليوم، الثلاثاء، بعض القضايا الاجتماعية والتى تمثل أهمية كبيرة لارتباطها بالمجتمع وأيضا بالإنجازات التى تحدث فى كافة مناحي الحياة داخل مصر، حيث جاءت بعض الأسئلة تتحدث عن تطوير الطريق الدائرى، كدليل على جهود الدولة فى تطوير طرق النقل، كما لم تخلوا معظم الامتحانات فى كثير من الإدارات التعليمية من التوعية بخطورة الأمية وتأثيرها على النواحى الاقتصادية للدولة وأيضا الزيادة السكانية وتعداد السكان والمحافظات الأكثر زحاما وزيادة فى عدد سكانها وأيضا المحافظة الأقل من حيث عدد السكان، إضافة إلى الهجرة بين المحافظات، بالإضافة إلى النتائج المترتبة على عدم تنظيم الأسرة.

فيما أكد بعض أولياء الأمور والتلاميذ سهولة الأسئلة، موضحين أن معظم الاجابات عن الأسئلة تحتاج إلى فهم وتركيز كما أن الاجابات بسيطة لا تحتاج إلى كتابة كثيرة لأن معظم الأسئلة عبارة عن اختيار من متعدد وصح وخطأ.

وكانت الوزارة أعلنت أنه أدى يوم الأحد 8 مايو 2022، الطلاب الامتحان فى اللغة العربية والتربية الدينية والاثنين 9 مايو فى العلوم والمهارات المهنية، والثلاثاء 10 مايو فى الدراسات الاجتماعية وict، والأربعاء 11 مايو فى اللغة الإنجليزية والخميس 12 مايو فى الرياضيات.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابًا دوريًا بشأن ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، وذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنظيم أعمال امتحانات طلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية وطلاب شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي من خلال توحيد الإجراءات للحفاظ على السياسة العامة للمنظومة.

وبالنسبة لمواعيد امتحانات صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي، نص الكتاب الدوري على التزام جميع المديريات التعليمية بالمواعيد الواردة بالخطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2021 والتي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، حيث انطلقت امتحانات نهاية العام لجميع صفوف النقل السبت 7 مايو الجارى.