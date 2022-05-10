شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تعزى مصر فى شهداء حادث غرب سيناء الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، عن قلقها العميق إزاء الهجوم الإرهابى الذى وقع غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 مجندين، وأعربت عن تعازيها العميقة لجميع أسر الشهداء والشعب المصري وحكومته.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب)" نعرب عن قلقنا البالغ بشأن الهجوم الإرهابي غرب سيناء، ونؤكد مجددا على موقفنا الثابت من أن الإرهاب لا يمكن تبريره تحت أي ظرف من الظروف، وأن كوريا ستشارك بنشاط في الجهود الدولية من أجل السلام والاستقرار في المنطقة".