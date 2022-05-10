شكرا لقرائتكم خبر عن في إطار " COP27 ".. كندا تبحث مع الفاو جهود تغيرات المناخ بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) فى مصر روبرت أوليفنت السكرتير البرلماني لوزيرة الخارجية الكندية، الذي ترأس وفداً كندياً رفيع المستوى، يرافقه السفير الكندي في القاهرة لويس دوما، وعدد من مسؤولي السفارة الكندية.

والتقى الوفد الكندي خلال هذه الزيارة سيرج ناكوزي، نائب الممثل الإقليمي لمنظمة الفاو لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، والدكتور محمد يعقوب، مساعد ممثل الفاو في مصر، وعدداً من مسؤولي الفاو، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن جهود التنمية الزراعية وتطبيق الابتكارات التكنولوجية الحديثة في مصر في ظل جهود التكيف وتخفيف آثار التغيرات المناخية، وفي ظل استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “COP27” في نوفمبر 2022.

كما قام مكتب منظمة الفاو في مصر بتنظيم لقاء موسع للوفد الكندي مع عدد من مدراء مشاريع الفاو في مصر خاصة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والتغير المناخي، وضم اللقاء أيضاً عدداً من القيادات المجتمعية، والمزارعين والمزارعات، من خمس محافظات مصرية هي؛ كفر الشيخ، والمنيا، وبني سويف، والوادي الجديد، ومرسى مطروح، حيث تم مناقشة كيفية تعزيز الشراكة في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي وتغيير المناخ في مصر.

واطلع الوفد الكندي على نماذج من مشروعات المنظمة في هذه المجالات، واستمع إلى قصص نجاح المزارعين، كما تعرف على آثار التغيرات المناخية على قطاعي الزراعة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى تأثير الحرب الأوكرانية على هذه القطاعات بمصر.

وضم الوفد الكندي مارك دالتون، عضو البرلمان الكندي، و نادية حاج محمد، كبيرة مستشاري السياسات، مكتب وزير الخارجية، الشؤون العالمية بكندا، ولويس دوماس سفير كندا في مصر، ومات فريسين، مستشار سياسي، بسفارة كندا، وكيريل إيوردانوف، مستشار رئيس التعاون، بسفارة كندا.