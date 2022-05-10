شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تمنح طلاب الثانوى المتخلفين عن امتحان المواد غير المضافة فرصة أخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت بعض المدارس لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام لمن تخلفوا عن أداء امتحان نهاية العام فى المواد غير المضافة للمجموع فرصة أن يؤدوا الامتحان فى المواد خارج المجموع خلال 48 ساعة قبل انطلاق امتحانات المواد الدراسية الأساسية، حيث منحت طلاب الصف الأول الثانوى العام فرصة اليوم الثلاثاء لأداء الامتحان في المواد غير المضافة لأن امتحانات المواد المضافة ستبدأ غدا، أما طلاب الصف الثانى الثانوى تم منحهم فرصة أداء الامتحان في المواد غير المضافة غدا الأربعاء لكون اختبارات المواد الأساسية ستبدأ يوم الخميس 12 مايو الجارى.

الجدير بالذكر أن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع انطلقت السبت 7 مايو الجارى.

وبحسب جدول الامتحان يؤدى الطلاب غدا الأربعاء امتحان مادة اللغة العربية، والسبت 14 مايو الكيمياء والجغرافيا والاثنين 16 مايو اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ والأربعاء 18 مايو اللغة الأجنبية الأولى والسبت 21 مايو الفيزياء والفلسفة و23 مايو الرياضيات والاربعاء 25 مايو الأحياء.

وأكدت الوزارة أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجدول المرفق للعام الدراسي 2021/2022، يؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الاسئلة نسبة (30%) من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الاسئلة فيها (70%) من درجة الامتحان ،وتتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية، وتقوم المدرسة بإعلان النتيجة بعد ورود درجات الطلاب في الامتحانات التي تمت الكترونياً وتجميعها مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب و المعلمين.

ولفتت الوزارة إلى أن عقد الامتحانات بالمدارس المجهزة (رسمية أو خاصة)خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.