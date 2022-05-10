شكرا لقرائتكم خبر عن بدء نشر البوكليت التجريبى لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالكيمياء والفيزياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ قطاع المعاهد الأزهرية نشر نماذج البوكليت لطلاب الشهادة الثانوية للعام الدراسى 2021-2022، حيث بدء بنشر نماذج ثلاث مواد للقسم العلمى وهم الأحياء والكيمياء والفيزياء، وسيستمر القطاع في إعلان مزيد من النماذج خلال الساعات والأيام القادمة لباقى المواد.

وكان قد اعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، جدول امتحانات الشهادة الثانوية الازهرية للعام الدراسى 2021 _ 2022، حيث تبدأ الامتحانات يوم السبت 4 يونيو المقبل، وأظهرت الجداول امتحان الطلاب مادة واحدة فى اليوم، علي أن يمتحن طلاب القسم الأدبي في يوم منفرد عن طلاب القسم العلمى، فيما تنتهى جميع الامتحانات قبل عيد الأضحى المبارك، وتتوقف الامتحانات يوم الخميس 30 يونيو احتفالا بالثورة.

ويؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم في 16 يوما، بينما القسم الادبى فى 13 يوما، وطلاب شعبة العلوم الإسلامية يؤدون امتحاناتهم فى 13 يوما.