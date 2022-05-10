شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح ميناء العريش البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم الثلاثاء فتح بوغاز ميناء العريش البحري بمدينة (العريش) وذلك بعد تحسن الظروف الجوية بشمال سيناء.

وأكد مصدر مسؤول بميناء العريش البحري، أنه تمت إعادة فتح الميناء عقب استقرار وتحسن الأحوال والظروف الجوية، مشيرا إلى أن الميناء ينتظر وصول عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية.

وكانت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد أغلقت الميناء أمس الاثنين؛ نظرا لزيادة سرعة الرياح عن معدلاتها الطبيعية وارتفاع حركة الأمواج.