شكرا لقرائتكم خبر عن تلاميذ الرابع الابتدائى يبدأون امتحان الدراسات بأسئلة مختلفة لكل مدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ تلاميذ الصف الرابع الابتدائي صباح اليوم أداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية فى فترة الامتحان الأولى على أن يختبر الطلاب فى الفترة الثانية فى تكنولوجيا المعلومات Ict، فيما حرصت المدارس على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،إن الامتحانات للصف الرابع الابتدائي تعقد بأسئلة مختلفة لكل مدرسة حيث وضعت الإدارات التعليمية الأسئلة من بنوك الأسئلة بواقع اختبار لكل مدرسة.

وكانت الوزارة أعلنت أنه أدى يوم الأحد 8 مايو 2022، الطلاب الامتحان فى اللغة العربية والتربية الدينية والاثنين 9 مايو فى العلوم والمهارات المهنية، والثلاثاء 10 مايو فى الدراسات الاجتماعية وict، والأربعاء 11 مايو فى اللغة الإنجليزية والخميس 12 مايو فى الرياضيات.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابًا دوريًا بشأن ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، وذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنظيم أعمال امتحانات طلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية وطلاب شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي من خلال توحيد الإجراءات للحفاظ على السياسة العامة للمنظومة.

وبالنسبة لمواعيد امتحانات صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي، نص الكتاب الدوري على التزام جميع المديريات التعليمية بالمواعيد الواردة بالخطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2021 والتي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، حيث انطلقت امتحانات نهاية العام لجميع صفوف النقل السبت 7 مايو الجارى.