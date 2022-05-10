شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير الشهيدة دميانة بالبراري، الذي عرض على قداسة البابا بعض الموضوعات الخاصة بعمله الرعوي.

وكان قداسته استقبل أيضا مجمع كهنة إيبارشية المحلة الكبرى، بحضور نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر، والنائب البابوي لإيبارشية المحلة الكبرى.

رحب بهم قداسة البابا وألقى عليهم كلمة روحية وأجاب على أسئلتهم، وبحث معهم الوضع الرعوي لإيبارشية المحلة، واختيار أب أسقف جديد يتولى الإشراف عليها، بعدنياحة مثلث الرحمات الأنبا كاراس الأسقف العام لها.