شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل تقرر إنشاء مكتب توثيق "ميت العامل" فى المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الثلاثاء قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بإنشاء فرع توثيق باسم "فرع توثيق ميت العامل" ويتبع مكتب الشهر العقاري في المنصورة، ويكون مقره الدور الثاني علوي من العقار رقم 28 حوض داير الناحية بقرية ميت العامل، في مركز أجا بالدقهلية.

ويقوم المكتب بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكاني او النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق أجا مكانيا، أو للفرع المختص نوعيا، ويعمل مكتب التوثيق يومين في الأسبوع هما السبت والأحد من كل أسبوع.

وقال الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقارى، إن القانون رقم 9 لسنة 2022، يمهد لعهد جديد وثورة جديدة في مجال الثروة العقارية، لافتا إلى أن العقار وعاء ادخاري للمواطن. وأضاف الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقارى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية الحدث اليوم، أن القانون يساهم في تسجيل الملكية العقارية وزيادة قيمتها في السوق، كما أنه ينهي حالة التعدي على العقارات، وينشط الائتمان العقاري والتداول في السوق، قائلًا إن الدولة تستفيد من المشروع، في رفع تصنيفها بمؤشرات وممارسات التسجيل العقاري. وتابع الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقارى أنه يهدف بشكل أساسي، إلى تحويل كل العقارات غير المسجلة أو القابلة للتسجيل في مصر، إلى عقارات مسجلة، و القانون يقضي على كل مشكلات نقل الملكية العقارية.