شكرا لقرائتكم خبر عن محامى ابنة البرلمانية ضحية الخطأ الطبى: الصحة تحقق ولن نتنازل عن حقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فريد جلال محامي أسرة مارينا، ضحية الخطأ الطبي بأحد مستشفيات القاهرة، إنهم حرروا محضرا بالواقعة بقسم النزهة فى القاهرة، وبدأت جهات التحقيق فى تحقيقاتها بخصوص الواقعة.

وأضاف محامي أسرة الضحية لليوم السابع، أن وزارة الصحة تحقق في الواقعة، وأنهم لن يتنازلوا عن حقها.

وأكد مصدر بوزارة الصحة والسكان، أنه سيتم فتح تحقيق عاجل حول وفاة الفتاه الشابة مارينا صلاح سركيس، ابنة النائبة هيام بنيامين داخل أحد مستشفيات العيون الخاصة بالقاهرة، إثر مضاعفات طبية تعرضت لها أثناء إجراء أشعة صبغة على عينها.

وتعود حكاية مارينا، حينما ذهبت لعمل أشعة صبغة منذ أيام على عينها في أحد مستشفيات العيون الشهيرة، قبل أن تخرج وهي منهارة وتلجأ لزوجها وتقول له: "إلحقنى أنا بموت"، وذلك وفقًا لما ذكره زوجها عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظلت مارينا على أجهزة التنفس الصناعي بعد أن أصيب المخ وتوقف القلب وذهبت إلى مستشفى آخر، وذلك لأن المستشفى التى تسببت في مرضها نتيجة عدم عمل اختبار حساسية لها قبل الأشعة، وفقًا لرواية الأهل، لم يكن به عناية مركزة.