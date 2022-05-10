شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات نهاية العام الإلكترونية والورقية لأولى ثانوى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الأربعاء، امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوى العام الإلكترونية والورقية، حيث يؤدى الطلاب الامتحان فى المدارس الحكومية المجهزة فى الفترة الصباحية، وفى الفترة المسائية للطلاب فى المدارس الخاصة غير المجهزة تكنولوجيا بعد تسكين الطلاب على مدارس حكومية مجهزة تكنولوجيا.

ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى العام، الاختبارات فى مادة اللغة العربية، بنسبة 70% إلكترونيا و30% ورقيا، ويبدأ الطلاب الامتحان فى الثامنة صباحا بالجزء الورقى المقالى ثم يحصل الطلاب على فترة راحة تمثل 15 دقيقة ثم يبدأون الامتحان الإلكترونى.

وأكدت الوزارة أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجدول المرفق للعام الدراسي 2021/2022، يؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الاسئلة نسبة (30%) من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الاسئلة فيها (70%) من درجة الامتحان ،وتتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية، وتقوم المدرسة بإعلان النتيجة بعد ورود درجات الطلاب في الامتحانات التي تمت الكترونياً وتجميعها مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب و المعلمين.

ولفتت الوزارة إلى أن عقد الامتحانات بالمدارس المجهزة (رسمية أو خاصة) خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.