شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس لطلاب الثانوى العام: التابلت والقلم الإلكترونى بالامتحانات فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت المدارس الثانوية تعليمات لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، قبل انطلاق امتحانات نهاية العام غدا الأربعاء، مطالبة بضرورة إحضار التابلت والقلم الإلكترونى بالامتحانات فقط فى لجنة الامتحان الإلكترونية، والقلم الجاف الازرق فى الامتحانات الورقية، كما حذرت الطلاب من حيازة التليفون المحمول داخل اللجنة أو شريحة بيانات على التابلت غير المخصصة للجهاز.

فيما كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي العام، ستعلن فى شكل درجات وليست تقديرات، حيث سيتم تجميع درجات الطلاب الخاصة بالامتحان الإلكتروني والورقى وإعلان نتيجة الطالب، موضحة أن المدارس الثانوية سوف تقوم بإرسال نتيجة تصحيح الأسئلة المقالية لجميع الطلاب، إلى الوزارة، بحيث تضيفها الوزارة على درجات الطلاب الخاصة بأسئلة الاختيار من متعدد، التي سيتم تصحيحها إلكترونيا، ويتم إضافة الدرجات على بعضها، وإرسالها للمدارس، لتتيحها للطلاب في صورة درجات.

وتنطلق غدا الأربعاء امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام لنهاية العام.