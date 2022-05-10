شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة القاهرة تقدم دورات لتأهيل الطلاب لسوق العمل بحضور مديرى البنوك الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إن الكلية بدأت فى توفير كورسات ودورات تدريبية للطلاب من مختلف الأقسام باستضافة مديرى البنوك الكبرى فى مصر، وذلك بهدف تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال محاكاة العاملين فى البنوك.

وأضاف الدكتور جمال شحاتة فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن الهدف من تنظيم تلك الدورات تأهيل الطلاب لسوق العمل حتى يكون خريج الكلية على قدر كبير بحيث يجمع بين الجانب الأكاديمى والعملى، مشيرا إلى أنه الأسبوع المقبل سيشهد انتداب خبير دولى لتقديم خبراته للطلاب.

ولفت عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن الكلية تنظم تلك الدورات يومى الجمعة والسبت حتى لا يتعطل الطلاب عن محاضرات المقررات الدراسية بالكلية .

وذكر الدكتور جمال شحاته أنه يتم تنظيم دورات تدريبية مجانا للطلاب عن الجرافيكس والمحاسبة الإلكترونية ومهارات الحاسب الآلى من خلال مركز بحوث والدراسات التجارية بالكلية الذراع التدريبى للكلية .