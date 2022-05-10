شكرا لقرائتكم خبر عن خطة تطوير مصنعى السنبلاوين والمنزلة للمخلفات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتم العمل على قدم وساق في كافة محافظات مصر على تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة التي وجه الرئيس بضرورة الإسراع في تنفيذها خلال 4 سنوات، بالتنسيق والتعاون بين وزارة الإنتاج الحربى والبيئة و التخطيط والمالية، بما يساهم في تحسين مستوى النظافة وتحقيق الرضا المواطنين، ففى محافظة الدقهلية، تم الانتهاء من أعمال التركيب لخطوط الفرز بمصنع المنزلة لإعادة التدوير، استعدادا لافتتاحه وبدء تشغيله في منتصف شهر مايو المقبل ، كما تم وضع خطة لتطوير مصنع السنبلاوين.

خلال هذا التقرير نرصد 10 خطوات لتطوير مصنع السنبلاوين والمنزلة:

1- سيتم تطوير مصنع السنبلاوين للخلفات على مساحة 7 أفدنة.

2- يتضمن التطوير إنشاء بلاطات خرسانية في منطقة المعالجة البيولوجية.

3- يتضمن التطوير ايضا انشاء خزان ارضي وشبكات لتجميع سائل الرشيح ومعالجته بشكل بيئي آمن.

4- كما سيتم عمل سور حول الموقع بالكامل بتكلفة 15 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة .

5- كما تشمل أعمال التوسعات والتطوير الجاريه مصنع المنزلة الذى يتم تطويره علي مساحة 12,5 فدان.

6- تطوير مصنع المنزلة سيتم بطاقة استيعابية 640 طنا يوميا.

7- التكلفة الاجمالية لتطوير مصنع المنزلة 163 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة.

8- يخدم مصنع المنزلة 6 مراكز وهم ( المنزلة والمطرية والجمالية وميت سلسيل والكردي ومنية النصر).

9- نسب التنفيذ تسير وفقاً للبرنامج الزمني المحدد للمشروع.

10- سيتم الانتهاء من باقي الأعمال خلال فترة قصيرة تمهيداً للافتتاح منتصف الشهر الحالى.