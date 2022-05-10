شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات المنظمات النقابية العمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن وزارة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، القوائم الأولية لأسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية العمالية فى مرحلتها الأولى للدورة 2022/2026، علي مستوى 27 محافظة، وتشمل 15 تصنيفاً نقابياً للصناعات الغذائية، والمرافق العامة ، والزراعة والري والصيد ، التعليم والبحث العلمي ، والبريد ، والبترول ، والخدمات الصحية ، والعلوم الصحية ، والنقل الجوي ، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج ، والإنتاج الحربي، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.

وأشارت اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية، إلى أنه من المقرر أن يستمر إعلان أسماء المرشحين اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، على أن يتم فتح باب الطعون خلال يومى الخميس، والجمعة 12 و13 مايو، وسوف يتم إعلان الكشوف النهائية يومي 14 و15 مايو ، علي أن تجرى الانتخابات يوم 16 مايو الجارى تحت إشراف قضائى كامل، وإعلان النتيجة والتظلم منها 17 مايو، والبت في التظلم 18 من نفس الشهر ، وإيداع الأوراق من يومي 19 و20 مايو الجارى.

وكانت قد خصصت وزارة القوى العاملة 48 لجنة فرعية و27 لجنة عامة لتلقى طلبات الترشح لـ 1034 لجنة نقابية يمثلون مليوناً و995 ألفاُ 837 عاملا في انتخابات المرحلة الأولى، وتم فتح باب تبقى طلبات الترشح يومى الأحد والأثنين 8 و9 مايو 2022 لتقديم طلبات الترشح على مستوى الجمهورية.