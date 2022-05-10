شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة "صوتك مسموع" تستقبل شكاوى المواطنين على الخط الساخن 15330 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى وزارة التنمية المحلية، شكاوى المواطنين فى جميع المحافظات من خلال مبادرة صوتك مسموع وهى المبادرة التي أطلقتها الوزارة لتسهيل تلقى شكاوى المواطنين وسرعة حلها، من خلال التواصل مع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء، واستقبلت المبادرة منذ إطلاقها قبل أكثر من 4 سنوات أكثر من 430 ألف رسالة عبر كافة وسائل التواصل المختلفة للمبادرة سواء الصفحة الرسمية على الفيس بوك أو رقم الواتس أب أو الخط الساخن أو الإيميل.

”الخليج 365” يوضح في السطور التالية كيفية إرسال شكوى لوزارة التنمية المحلية سواء من خلال غرفة العمليات أو من خلال مبادرة صوتك مسموع:

من خلال مبادرة صوتك مسموع وذلك عن طريق رقم "الواتس آب" ( 01150606783 ).رقم الخط الساخن لمبادرة صوتك مسموع (15330 ).عبر الصحفة الرسمية لمبادرة صوتك مسموع على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]من خلال غرفة العمليات المركزية لوزارة التنمية المحلية على أرقام :27957837، و33356708، أو فاكس 33378597

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أكد أن مبادرة "صوتك مسموع" نالت اهتماماً كبيراً خلال الفترة الماضية، مما ساهم بشكل كبير في تطوير قدراتها، والتوسع في إتاحة سبل تواصل المواطنين معها ومتابعة مؤشرات الأداء بصفة دورية، الأمر الذى انعكس سريعاً على تحسن مستويات استجابة المحافظات كما ونوعاً، حيث سجلت كثير من فرق العمل بالمحافظات تميزاً ملحوظاً في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين .

ووجه وزير التنمية المحلية، العاملين فى المبادرة باستمرار تلقى الشكاوى الخاصة بأى نقص فى السلع الغذائية بالمحافظات أو ارتفاع أسعارها مشيرا إلى أن فريق العمل بالوزارة يعمل على مدار اليوم بالتنسيق مع فرق العمل بالمحافظات ، وتعمل المبادرة على 5 أنواع رئيسية من شكاوى المواطنين هى البناء المخالف ، والتعديات على أراضى الزراعية و أملاك الدولة، والمخلفات بأنواعها، والإشغالات، والفساد اضافة الى الشكاوى الخاصة بجائحة كورونا و مخالفة مواعيد إغلاق المحال العامة ومبادرة حياة كريمة .