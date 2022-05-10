شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى أوتاوا يبحث مع وزير الإسكان الكندى رعاية شئون الجالية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث سفير مصر لدى كندا أحمد أبو زيد مع وزير الإسكان والتنوع والشمول الكندي أحمد حسين سُبُل التعاون في مجال رعاية شئون الجالية المصرية في كندا، مؤكدًا الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية لتعزيز أواصر الروابط مع الجاليات المصرية في الخارج، وتشجيع انخراط أبناء الجاليات المصرية في مجتمعات الدول المستضيفة لهم باعتبارهم جزءاً من النسيج الوطني لهذه الدول.



جاء ذلك خلال لقاء سفير مصر في أوتاوا مع وزير الإسكان والتنوع والشمول الكندي، في إطار التواصل الذي يقوم به السفير المصري مع مختلف دوائر صنع القرار في كندا لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.



وقال السفير المصري إنه استعرض مع وزير الإسكان والتنوع والشمول الكندي التطورات الاقتصادية وعملية التحول الشاملة التي شهدتها مصر خلال الأعوام الماضية، وأهم إسهامات أعضاء الجالية المصرية في كندا في مختلف المجالات، ونقل أهم مطالب الجالية المصرية وتطلعها لأن تشهد العلاقات المصرية الكندية المزيد من التطور والازدهار.



كما استعرض السفير المصري أهم جوانب العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والتي تشهد تطوراً ملحوظاً يوما بعد يوم، موضحاً أنه لمس من المسئول الكندي اهتماماً وحرصاً على عرض فرص العمل المتاحة في السوق الكندية للعمالة المصرية الماهرة، حيث أكد الوزير الكندي أن بلاده – باعتبارها من كبرى دول العالم المستقبلة للمهاجرين – مليئة بفرص العمل المتميزة للشباب المصري المعروف بقدراته ومؤهلاته التي تمكنه من النجاح والتميز في سوق العمل الكندية.



وأضاف السفير المصري أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التفاعل والتعاون بين البلدين، وأن لقاءه مع الوزير الكندي تناول عدداً من المقترحات التي سوف تعمل السفارة المصرية في أوتاوا على التنسيق مع الجانب الكندي بشأنها.