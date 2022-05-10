شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تعلن عن بدء قرعة الحج فى 7 مديريات أمن بدءا من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة الداخلية، إجراء قرعة الحج بداية من اليوم الثلاثاء، بعد انتهاء مدة التقديم للحج وتبدأ القرعة بمديريات الأمن بمحافظات "أسوان - الوادى الجديد – الفيوم – الشرقية – دمياط – مطروح - البحر الأحمر".

وبدأ التقديم لحج القرعة، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومى الخاصة به، وذلك مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.