شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف الخدمات المقدمة مجانا بعيادات الشباب والمراهقين بالجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الخدمات الصديقة التى تقدم فى عيادات الشباب والمراهقين علي مستوى الجمهورية حيث تقدم هذه الخدمات مجانا.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي تقدم تتضمن الحد من انتشار الأنيميا والحد من العنف بالإضافة إلى الحد من الزواج والحمل المبكر لسن المراهقة .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الخدمات تشمل الحد من الآثار السلبية والأضرار المتعلقة بختان الإناث وتحسين الحالة الصحية من خلال ممارسة النشاط البدنى والتغذية السليمة .