شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك شكوى خاصة بتوريد القمح بالجيزة.. اتصل على هذه الأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت محافظة الجيزة أرقاما لتلقى شكاوى المزارعين، الخاصة بتوريد القمح للصوامع على مستوى المحافظة، كما فعلت غرفة عمليات لتلقي أى شكاوي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد علي مدار اليوم.

ويتم استقبال الشكاوى على ارقام 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.

وفى السياق، أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن إجمالى ما تم توريده حتي الآن من قمح محلى بالشون والصوامع الواقعة بنطاق المحافظة يصل الي 12 ألف طن أقماح .

وتستهدف محافظة الجيزة هذا العام استقبال 120 ألف طن، مشيرًا إلى أن السعة التخزينية لكافة الصوامع والهناجر تصل إلى 259 ألف طن، والتي تضم 14 صومعة ومركز تجميع وبنكر على مستوى المحافظة.