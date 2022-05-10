شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل عند التعرض لإصابة أو حادث فى العين؟.. وزارة الصحة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، أنه عند التعرض للإصابة أو حادث في العين ينبغي عدم فرك العين المصابة حيث أن ذلك يؤدى إلى دفع الجسم الغريب ليخترق سطح العين والدخول إلى طبقة أعمق.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن عملية الفرك فى العين عند الإصابة أو دخول جسم غريب فيها قد يريح العين مؤقتا ، إلا أنه يجعل عملية استخراجه أكثر صعوبة ويزيد من احتمال حدوث التهاب في العين.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه يجب توخى الحذر مع الحفاظ علي العين من التعرض لاشعة الشمس وكذلك الأتربة، وتابعت : يجب استشارة الطبيب عند الشعور بأعراض مرضية أو حدوث مشاكل صحية.