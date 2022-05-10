شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التحولات المرورية البديلة بعد غلق طريق البراجيل بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت محافظة الجيزة بالتعاون مع المرور، طريق البراجيل في الاتجاه القادم من اسفل الطريق الدائري اتجاه مناطق كوبرى المطار ومحور أحمد عرابی (فقط) لمسافة ما يقرب من (600 م) حتى يتسنى للشركة المنفذة استلام موقع الأعمال والبدء في إنشاء الأعمدة والقواعد الخرسانية الخاصة بالكوبرى المشار إليه، وذلك ابتداء من أمس الإثنين وحتى الانتهـاء مـن الأعمال، ضمن أعمال مشروع محور 26 يوليو الجديد.

وتم إجراء التحويلة المرورية الآتية: حركة سير المركبات القادمة من مناطق أوسيم واسفل الطريق الدائري وترغب بالسير اتجاه كوبرى المطار ومحور أحمد عرابي تقوم بالدخول للإتجاه الآخر(القـادم مـن كـوبرى المطار أحمد عرابي) قبل منطقة الغلق بعد استحداث فتحة دخول بالجزيرة الوسطى وتحويل الإتجاه الآخر الى اتجاهين لحركة المرور .

استكمال السير بمسار التحويلة المشار اليها ثم العودة للطريق الاصـلى مـرة أخـرى اتجـاه كوبرى المطار ومحور أحمد عرابي عن طريق فتحة خروج مستحدثة بالجزيرة الوسطى بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال المشار اليها.

وتشير محافظة الجيزة بان الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع حي شمال الجيزة قامت بإزالة كافة المعوقات التي تؤثر بالسلب على سيولة الحركة المرورية (مخلفات قمامه - اشغالات - سيارات متهالكة) لضمان عدم حدوث تكدس مروري بمحيط منطقة الأعمال .

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع نزول المركبات ( عكس الاتجاه فقط عن طريق مطلع الطريق الدائري ( القوس الغربي) القادم من طريق البراجيل لتفادي حدوث أي تكدس مروري بالتحويلـه المرورية .

كما نسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة بتجهيز ووضع كافة وسائل الأمن الصناعي والحواجز الفسفورية والمخاريط والإضاءة اللازمه بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وكذا تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم .

- ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلـة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة .