شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب رابعة ابتدائى الأزهر يؤدون امتحان الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل طلاب النقل الازهرى اليوم الثلاثاء، امتحانات الفصل الدراسى الثانى، حيث يؤدى طلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى امتحان مادتى أصول الدين والدراسات الاجتماعية، كما يؤدى طلاب الصف الرابع الابتدائى امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات.

كما يؤدى طلاب الصف الخامس الابتدائى امتحان مادة اللغة الانجليزية ، وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل لمختلف المراحل التعليمية بالأزهر، من يوم السبت 7 مايو، إضافة إلى امتحانات النقل الإعدادية، علاوة على امتحانات البعوث الإسلامية، ومعاهد القراءات.

وتبدأ امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية، السبت 14 مايو 2022، وتنتهي يوم الاثنين 23 مايو 2022، أما امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية، فبدأت السبت 7 مايو، وتنتهي الخميس 12 مايو، وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية، الأربعاء 25 مايو، وتنتهي الأربعاء 1 يونيو 2022.

وبالنسبة لطلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية، فتبدأ امتحاناتهم الأربعاء 25 مايو، وتنتهي الثلاثاء 31 مايو 2022.

وبالنسبة للمرحلة الابتدائية، فبدأت امتحانات الصفين الرابع والخامس، السبت 7 مايو، وتنتهي يوم الخميس 12 مايو 2022، وتبدأ امتحانات إتمام المرحلة، يوم الأربعاء 25 مايو وتنتهي الثلاثاء 31 مايو 2022.

وبدأت امتحانات صفوف النقل للمرحلة الإعدادية بعوث،يوم الأحد 8 مايو، وتنتهي الخميس 19 مايو، فيما بدأت امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية بعوث، السبت 7 مايو، وتنتهي الأربعاء 25 مايو 2022. وبالنسبة لامتحانات القراءات، فتبدأ السبت 14 مايو، وتنتهي الاثنين 23 مايو 2022.