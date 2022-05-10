شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 10/5/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:28 ص
موعد صلاة الظهر 11:51 ص
موعد صلاة العصر 28: 3
موعد صلاة المغرب 6:38 م
موعد صلاة العشاء 8:03
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:29 ص
موعد صلاة الظهر 11:56
موعد صلاة العصر 3:35
موعد صلاة المغرب 6:44 م
موعد صلاة العشاء 8:12 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:22
موعد صلاة الظهر 11:47 م
موعد صلاة العصر 3:25 م
موعد صلاة المغرب 6:35 م
موعد صلاة العشاء 8:01 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:22 ص
وقت صلاة الظهر 11:39
موعد صلاة العصر 3:12 م
وقت صلاة المغرب 6:22 م
وقت صلاة العشاء 7:45 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:36 ص
موعد صلاة الظهر 11:45 ص
موعد صلاة العصر 12: 3
موعد صلاة المغرب 6:24 م
موعد صلاة العشاء 7:44