شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يدعو الأئمة للعمل لإحياء القيم الأخلاقية بالدروس والأمسيات الدينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأئمة للعمل على إحياء القيم الدينية والأخلاقية قائلا عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "السادة الأئمة أعينوني بقوة.. سنسابق الزمن بالعمل الجاد لإحياء القيم الإيمانية والأخلاقية والإنسانية من خلال الخطب والدروس والندوات والأمسيات الدينية وإحياء فن الابتهال الديني في مختلف ربوع مصر ومنها إلى مختلف بقاع الدنيا .. اللهم وفقنا وأعنا وتقبل منا".

ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكتروني صور لانطلاق دروس العصر في أول تنفيذ لقرار العودة بالمساجد إلى ما قبل أزمة كورونا وعمارتها بالدروس والمقارئ القرآنية والسماح بزيارة المقامات والأضرحة في غير أوقات الصلاة.

وقالت الوزارة، إن ذلك يأتى في في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى وتوفير الجو الروحي الملائم لجميع المصريين وتنفيذًا لقرار عودة المساجد إلى طبيعتها قبل كورونا.

وأدى أئمة وزارة الأوقاف درس العصر بالمساجد ، وفي لفتة طيبة وجه رواد المساجد الشكر لوزارة الأوقاف على السماح بالعودة الكاملة بالمساجد إلى طبيعتها ، وعودة الجو الروحي والإيماني للمساجد بعودة دروس العلم بالمساجد.