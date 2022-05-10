شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: موسم توريد القمح هذا العام مبشر.. ونتلقى المحصول بالصوامع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، تقريرا متلفزا بعنوان "إقبال كبير من المزارعين على توريد القمح بفضل التيسيرات الحكومية"، وذلك على قناة CBC.

وقال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الموسم الحالي لمحصول القمح جيد جدا ومبشر بفضل برودة الطقس في الشهور الماضية، بجانب كونه يشهد مساحات كبيرة من الأراضي المنزرعة بالقمح، بفضل مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاته بالتوسع الأفقي في زراعة القمح.

وأضاف الشناوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، أن محصول القمح هذا العام سوف يتأخر 25 يوما عن الأعوام السابقة، وهذا الأمر لا يقلق الفلاحين على الإطلاق، متابعا: "محصول القمح الذي تم توريده إلى الصوامع حتى الآن مبشر جدا، من حيث الجودة والإنتاجية".

وأكمل الشناوي: "أردب القمح في الوقت الحالي وصل إلى 885 جنيها بفارق 165 جنيها عن العام الماضي، وهذا في إطار المحفزات التي حصل عليها الفلاحين بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل الحوافز الإضافية شجعت المزارعين على توريد القمح".