شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: جو بايدن ينوى زيارة أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أن الرئيس جو بايدن ينوي زيارة أوكرانيا، لكنه لا يتم التخطيط لذلك حاليا، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن جو بايدن يود الذهاب إلى أوكرانيا، موضحة أنه لم يتم التخطيط لأي شيء من هذا القبيل في الوقت الحالي.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن جو بايدن يعتقد أن التسريبات المتعلقة بالمخابرات الأمريكية حول أوكرانيا غير بناءة وتضخم دور الولايات المتحدة الأمريكية.