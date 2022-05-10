شكرا لقرائتكم خبر عن تحويلات مرورية لاستكمال مشروع محور 26 يوليو الجديد.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت إدارة المرور، تحويلات مرورية أمام حركة السيارات لإنشاء مشروع محور 26 يوليو الجديد وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة لحركة السيارات، ونلخص تلك الأعمال فى مجموعة من النقاط:

- تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية لكوبرى أعلى طريق البراجيل ضمن أعمال مشروع محور 26 يوليو الجديد

- الأعمال الإنشائية للكوبرى تستلزم غلق كلى لطريق البراجيل أمام حركة المرور تحديداً فى الإتجاه القادم من أسفل الطريق الدائرى إتجاه مناطق كوبرى المطار ومحور أحمد عرابى "فقط".

- الغلق سيكون لمسافة ما يقرب من (600 متر) حتى الإنتهاء من الأعمال.

- إجراء التحويلات المرورية لحركة السيارات منعا لظهور أى كثافات مرورية.

- شملت التحويلات حركة سير المركبات القادمة من مناطق أوسيم وأسفل الطريق الدائرى وترغب بالسير إتجاه كوبرى المطار ومحور أحمد عرابى تقوم بالدخول للإتجاه الأخر (القادم من كوبرى المطار ومحور أحمد عرابى) قبل منطقة الغلق بعد إستحداث فتحة دخول بالجزيرة الوسطى وتحويل الإتجاه الأخر إلى إتجاهين لحركة المرور.

- تستلزم الأعمال إستكمال السير بمسار التحويلة المشار إليها ثم العودة للطريق الأصلى مرة أخرى إتجاه كوبرى المطار ومحور أحمد عرابى عن طريق فتحة خروج مستحدثة بالجزيرة الوسطى بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال المشار إليها.

- الإدارة العامة لمرور الجيزة عينت الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية.

- الشركة المنفذة للأعمال وضعت التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.