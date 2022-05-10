شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب رابعة ابتدائى يؤدون امتحان الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى اليوم الثلاثاء تلاميذ الصف الرابع الابتدائي امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات Ict، فى المدارس مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا

وكانت الوزارة أعلنت أنه أدى الأحد 8 مايو 2022، الطلاب الامتحان فى اللغة العربية والتربية الدينية والاثنين 9 مايو فى العلوم والمهارات المهنية، والثلاثاء 10 مايو فى الدراسات الاجتماعية وict، والأربعاء 11 مايو فى اللغة الإنجليزية والخميس 12 مايو فى الرياضيات.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابًا دوريًا بشأن ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، وذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنظيم أعمال امتحانات طلاب صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية وطلاب شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي من خلال توحيد الإجراءات للحفاظ على السياسة العامة للمنظومة.

وبالنسبة لمواعيد امتحانات صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي، نص الكتاب الدوري على التزام جميع المديريات التعليمية بالمواعيد الواردة بالخطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2021 والتي وافق عليها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، حيث انطلقت امتحانات نهاية العام لجميع صفوف النقل السبت 7 مايو الجارى.