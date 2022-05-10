شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يتوجه الى مراكش للمشاركة فى الاجتماع الوزاري للتحالف الدولى لمكافحة داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال الساعات القادمة الى مدينة مراكش بالمملكة المغربية للمشاركة في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمكافحة داعش والمقرر عقده يوم 11 مايو الجاري.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة بأن مشاركة أبو الغيط في هذا الاجتماع تأتي في سياق تجديد دعم الجامعة العربية للجهود الدولية التي يقودها التحالف لمكافحة تنظيم داعش والتنظيمات المرتبطة به وخلاياه النائمة التي كثفت نشاطها في الفترة الأخيرة خاصة في إفريقيا.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط سيلقي كلمة في الاجتماع يستعرض فيها رؤية الجامعة العربية لسبل مكافحة تنظيم داعش والإرهاب بصفة عامة وجهود الجامعة والدول العربية للقضاء على هذا التنظيم الإرهابي وبما يكفل عودة الأمان والاستقرار للمناطق التي كانت ضحية لأنشطته الاجرامية.