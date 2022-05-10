شكرا لقرائتكم خبر عن "الدوما": الغرب تعمد جعل أوكرانيا نقطة انطلاق يضغط بها على موسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما الروسى، ليونيد سلوتسكي أن الغرب تعمد جعل أوكرانيا نقطة انطلاق يضغط بها على موسكو ويشن منها عدوانه المباشر، متابعا: قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن روسيا لم تترك خيارا لحكومته سوى تزويد أوكرانيا بالأسلحة، ليقلب الواقع رأسا على عقب مرة أخرى، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما الروسى: لقد تم تحويل أوكرانيا عمدا إلى نقطة انطلاق للضغط والعدوان المباشر على روسيا، ولقد أراد الغرب مجتمعا أن يتصرف بالوكالة، موضحا أن روسيا هي التي لم يكن لديها أي خيار في حل الوضع بأوكرانيا بالوسائل السلمية.

وأوضح رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما الروسى، أن الغرب غض الطرف عن سياسة نظام كييف في قمع الناطقين بالروسية والأقليات القومية وممارسة الأعمال الانتقامية ضدهم وانتشار عدوى النازية الجديدة، مشيرا إلى أن روسيا سعت إلى تنفيذ اتفاقيات مينسك لمدة ثماني سنوات، بينما كانت كييف تستعد للحرب.

وتابع رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما الروسى : علاوة على ذلك، نمت الشهية لدى النخب الأوكرانية لدرجة أن فولوديمير زيلينسكي بدأ يتحدث عن الأسلحة النووية، موجها رسالته إلى شولتز قائلا: من الأفضل التزام الصمت بدلا من هذه التصريحات في يوم النصر.