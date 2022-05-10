الأرصاد: انخفاضات طفيفة فى الحرارة خلال النهار بالقاهرة والسواحل الشمالية

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الربيع يشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة وانخفاضا فى نفس اليوم، لافتا إلى أن الكتل الهوائية مستمرة معنا حتى نهاية الأسبوع، وستكون هناك انخفاضات طفيفة فى درجات الحرارة خلال فترات النهار على القاهرة والسواحل الشمالية.

وأضاف مدير عام مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، خلال برنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور أن جفاف الكتل الهوائية يجعل إحساس المواطن يختلف، ويجعل هناك اختلافا كبيرا فى درجات الحرارة بين الكبرى والصغرى.

ولفت مدير عام مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الكتل الهوائية قادمة من أماكن قارية أو صحراوية وبالتالى درجات الحرارة ترتفع خلال فترات النهار، مشيرا إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة على المناطق الجنوبية فى شمال وجنوب الصعيد والتى ستتراوح بين 39 و41 درجة مئوية.