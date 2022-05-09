شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالصحة: فتح تحقيق عاجل فى وفاة ابنة برلمانية داخل مستشفى عيون شهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر بوزارة الصحة والسكان، أنه سيتم فتح تحقيق عاجل حول وفاة الفتاه الشابة مارينا صلاح سركيس، ابنة النائبة هيام بنيامين داخل أحد مستشفيات العيون الخاصة بالقاهرة، إثر مضاعفات طبية تعرضت لها أثناء إجراء أشعة صبغة على عينها.

وتعود حكاية مارينا، حينما ذهبت لعمل أشعة صبغة منذ أيام على عينها في أحد مستشفيات العيون الشهيرة، قبل أن تخرج وهي منهارة وتلجأ لزوجها وتقول له: "إلحقنى أنا بموت"، وذلك وفقًا لما ذكره زوجها عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظلت مارينا على أجهزة التنفس الصناعي بعد أن أصيب المخ وتوقف القلب وذهبت إلى مستشفى آخر، وذلك لأن المستشفى التى تسببت في مرضها نتيجة عدم عمل اختبار حساسية لها قبل الأشعة، وفقًا لرواية الأهل، لم يكن به عناية مركزة.