شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون يكبرون تكبيرات العيد ابتهاجا بافتتاح مقام الحسين "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرد الشيخ عبدالفتاح زارع، من خريجى الأزهر الشريف، قصة تكبيرات صلاة العيد عند افتتاح مقام الامام الحسين رضى الله عنه، من الزائرين فرحا بما بالافتتاح.

وقال عبد صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: امبارح فى افتتاح مقام مولانا الإمام الحسين كان عيد لأهل مصر.. وأقف أنا والشيخ إسلام الكتبى بقوله يا مولانا النهارده عيد والأجواء أجواء عيد.. شوية وجه الشيخ نور ووقف معانا وبيقول النهارده عيد الواحد عاوز يكبر تكبيرات العيد والله.. الشيخ إسلام قاله كبر والله واحنا معاك..بس وحصلت العظمة دي.. مدد ياحضرة مولانا يا ولى النعم يا كل النعم ياسيدنا الحسين.

ونفى القطاع الدينى بالأوقاف ما تردد عن إسناد إدارة مسجد مولانا الإمام الحسين (رضى الله عنه) إلى أى جهة، مؤكدا أن مؤسسة مساجد تتعاون مع الوزارة فى إطار البروتوكول الموقع بينهما فى عملية النظافة والصيانة وأمن المسجد فى حين تظل إدارة جميع الشئون الدعوية كاملة وكذلك التنظيمية من اختصاص وزارة الأوقاف.

وتابع القطاع الدينى فى بيان اليوم: "مع شكرنا لمؤسسة مساجد على ما تقدمه من جهد مشكور ومقدر فى خدمة المسجد تحت إشراف وزارة الأوقاف ومن مساهمة فى تطويره علما بأن جميع عمليات التطوير تمت بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من خلال التنسيق بينها وبين وزارة الأوقاف، وأن وزارة الأوقاف هى الجهة الرئيسية فى عملية التطوير ومؤسسة مساجد شريك مساهم فى هذا التطوير من خلال البروتوكول الموقع بينها وبين الوزارة فى هذا الشأن".

وناشد القطاع الدينى ضرورة تحرى الدقة فى الأخبار والتركيز على ما تم من تطوير غير مسبوق للمسجد، وعدم الاعتداد بأى أخبار دون الرجوع إلى رئيس القطاع الدينى ما لم يكن الخبر منشورا على الموقع الرسمى للوزارة أو صادرا رسميا عنها أو على لسان المتحدث الرسمى لها.

وأكدت الوزارة على انفتاحها الكبير على مؤسسات المجتمع المدنى فى مختلف المجالات و إتاحة الفرصة أمام المؤسسات الجادة للإسهام فى عمارة بيوت الله (عز وجل) وتطويرها وصيانتها مع قصر جميع الأعمال والأنشطة الدعوية و تحديد نظام وآليات العمل بالمساجد على وزارة الأوقاف دون سواها.