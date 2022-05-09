شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المكسيك يزور المتحف القومي للحضارة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، اليوم/الاثنين/، خوسيه أوكتافيو سفير المكسيك بالقاهرة، وجايم نوالارت السكرتير الثقافي للمنظمة الإيطالية الأمريكية اللاتينية الدولية (IILA)، وإدوارد فراجوسو مسئول الشئون الثقافية والاقتصادية، حيث كان الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف في استقبالهم.



وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون الوثيق والمثمر بين المتحف والمؤسسات الدولية المهتمة بالتراث ، حيث قام أعضاء الوفد بجولة تفقدية للمتحف اصطحبهم خلالها أحمد سمير مسئول العلاقات العامة بالمتحف والدكتورة مارايام عادل نائب مدير المكتبة العلمية بالمتحف والتى قامت بشرح محتويات المتحف وقاعاته ومايحويه المتحف من كنوز أثرية وتفاصيل الحضارة المصرية عبر العصور.



وأعرب السفير المكسيكي والوفد المرافق له عن إعجابهم الشديد بهذا المركز الثقافي والحضاري التنويري وما يتميز به من عبقرية فنية وكنوز أثرية رائعة انبهروا بها وكذلك أبدى الزائرون الرغبة في التعاون مع هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية فيما يتعلق بالترميم والعرض المتحفي، وتمنوا لمصر المزيد من التقدم والنجاح في المجالات الثقافية والتراثية والأثرية.



وقال الدكتور غنيم رئيس هيئة المتحف إن البانوراما التاريخية الموجودة بالمتحف وطريقة عرض القطع الأثرية جعلت المعلومة تصل إلى الجمهور بشكل شيق وفعال مما جعل المتحف يحظى بقدر كبير من الاهتمام والتقدير لدى المؤسسات والشخصيات الهامة والحيوية داخل مصر وخارجها ، هذا إلى جانب ما يقدمه المتحف من أنشطة وفعاليات وورش عمل متنوعة وهادفة.