شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مصر تشهد تراجعا بمعدلات الإصابة بكورونا لارتفاع معدلات التلقيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجاب الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة على سؤال الاعلامية لميس الحديدي حول ارتفاع الإصابات في الصين وجنوب إفريقيا وهل بالإمكان أن تكون هناك بؤر جديدة لموجات أخرى من جائحة كورونا ؟.. قائلاً : حتى الأن لا توجد مؤشرات أن هناك بؤر جديدة للمرض لأن فكرة " البؤرة " مرتبطة بظهور متحورات تكافح وتمانع التطعيمات الحالية وحتى هذه اللحظة كل الدلائل تؤكد أن هذا لم يحدث.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة عبر برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON ، أنه بالرغم من ذلك فإن مقولة الصحة العالمية أنه لن يكون هناك أحد أمن حتى يكون الجميع أمنين هى الفيصل في ظهور متحورات أخرى، متابعا: بمعنى أنه طالما هناك دول منخفضة في معدلات التقليح حتى أن بعضها لم تزد فيها النسبة عن 1% وطالما هذه الدول موجودة ففرصة ظهور متحورات قائمة كون تراجع معدلات التطعيم في تلك الدول يعتبر بيئة خصبة لظهور متحورات.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، ماتدعو إليه مصر هو عدالة توزيع اللقاحات في الدول المختلفة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، إنه بالرغم من تراجع معدل الإصابات اليومية والوفيات في مصر إلا أنه لايمكن القول بأن جائحة "كورونا" إنتهت، إلا إذا أعلن ذلك رسمياً من قبل منظمة الصحة العالمية.

وفسر استقرار وتراجع الوباء في مصر إلى حالة من المناعة المجتمعية بسبب التوسع في معدلات التطعيم أدت لانخفاض في معدلات المرض، وحول أعداد من حصلوا على اللقاح حتى الآن قال : الملقحين بالكامل وصل عددهم إلى 34 مليون و 508 ألف و460 شخص ومن حصلوا على الجرعة الأولى بلغ عددهم تقريبا 45 مليون مواطن وهو مايؤكد وصولنا لرقم أو نسبة تضاهي 60% من النسبة المستهدفة وأن هناك إرتفاع في مناعة المجتمع نتيجة ارتفاع معدلات التقليح.