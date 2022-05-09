شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكرانى يحذر من حدوث أزمة غذاء عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من مغبة حدوث أزمة غذاء عالمية بسبب الموانئ الأوكرانية المحاصرة.

وطالب زيلينسكي - من خلال منشور له على تطبيق "تيليجرام" أوردته شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم/الاثنين/ - باتخاذ إجراءات فورية لفتح الموانئ الأوكرانية وإتاحة عمليات تصدير القمح، مؤكدًا أهمية منع حدوث أزمة غذاء في العالم بسبب الأعمال العدوانة الروسية /على حسب تعبيره.



وتعد أوكرانيا وروسيا مشاركان أساسيان في إنتاج الغذاء العالمي، حيث تمثلان 53 بالمائة من التجارة العالمية في زيت عباد الشمس والبذور، و27 بالمائة في القمح، وفقًا للأمم المتحدة.