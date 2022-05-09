شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المواد الغذائية: استمرار شوادر رمضان لتوفير السلع بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام الدجوى، رئيس شعبة المواد الغذائية، توافر كافة السلع بالأسواق بعكس ما يحدث في بعض الدول الأوروبية.

وقال الدجوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» إن الأجهزة المعنية بينها شعبة المواد الغذائية، اضطلعت بدورها في الرقابة على الأسواق، لتنخفض كرتونة البيض إلى 48 جنيها بدلا من 60 جنيها.

وأوضح أنه من المقرر استمرار الشوادر التي أقيمت في شهر رمضان خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن حجم المبيعات في الشادر الواحد تجاوزت مليوني جنيه.

وتابع «كيلو اللحم السوداني يبلغ 100 جنيه، وأسعار الجبن ارتفعت بالفعل بسبب الأزمة العالمية»، مردفا «إن شاء الله اللي جاي أحسن، كافة القيادات تتابع بنفسها مع الشركات، وإن شاء الله ستتوافر السلع في الشوادر بأسعار أقل من الأسواق»، مؤكدا وجود توجيهات رئاسية باستمرار الشوادر حتى نهاية العام.