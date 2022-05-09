شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: يوجد 450 مركزا لاستقبال الأقماح على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ياسر توفيق رئيس قطاع الاستلام والتخزين وصيانة الحبوب بوزارة التموين، أن الوزارة استملت حتى الآن 950 ألف طن من الأقماح، موضحا أن هذا يدل على وجود قناعة ورضا من الموردين بالأسعار المحددة من الدولة ويوجد 450 مركزا لاستقبال الأقماح على مستوى الجمهورية.

وأضاف رئيس قطاع الاستلام والتخزين وصيانة الحبوب بوزارة التموين خلال برنامج 90 دقيقة المذاع عبر قناة المحور، أن مازال هناك الكثير من فدادين القمح لم يتم حصدها بسبب الظروف الجوية، مشيرا إلى أن محافظة الشرقية تتفوق على جميع محافظات الجمهورية في كميات التوريد.

ولفت رئيس قطاع الاستلام والتخزين وصيانة الحبوب بوزارة التموين، إلى أن هناك توافر الاحتياطي الاستراتيجي من القمح بكميات كبيرة يعطي اطمئنانا لجميع الفئات في الدولة، متابعا: وصلت كميات التوريد في الشرقية حتى اليوم إلى 170 ألف طن.