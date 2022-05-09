شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: عقوبات على 13 مسئولا عسكريا في بيلاروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه تم فرض عقوبات على 13 مسؤولا عسكريا في بيلاروسيا لدعهم حرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.

وأضاف وزارة الخارجية الأمريكية، أن خطاب فلاديمير بوتين في ذكرى النصر عن الحرب في أوكرانيا إهانة للتاريخ، مشيرا إلى أن ادعاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن الحرب على أوكرانيا في مصلحة روسيا ينافي المنطق.

وفى وقت سابق أعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس اليوم الإثنين أن سفارة بلاده في كييف أعادت فتح أبوابها واستأنفت عملها.

وأضاف ديندياس - في تصريحات نقلتها صحيفة "كاثمريني" اليونانية - أن مانوليس أندرولاكيس، القنصل السابق في ماريوبول، سيرأس السفارة في العاصمة الأوكرانية بصفته قائمًا بالأعمال.

وجاء إعلان ديندياس في أثينا عقب لقائه نظيرته الكينية، رايشيل أومامو.

يذكر أن العديد من الدول أعادت فتح سفاراتها في كييف في الآونة الأخيرة بعد أن أغلقت أبوابها مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.