شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: سنرسل المزيد من الأسلحة لأوكرانيا من أموال الرئاسة المقدرة بـ 100 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون إنها سترسل المزيد من الأسلحة لأوكرانيا من أموال الرئاسة المقدرة بـ 100 مليون دولار، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية،: لدينا مؤشرات على نقل أوكرانيين إلى روسيا قسرا.

وفى وقت سابق قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سعى لاستغلال خطابه بمناسبة يوم النصر، لربط العمليات الروسية في أوكرانيا بذكرى الحرب العالمية الثانية، لتبرير هذه العمليات، حيث قال للجنود الروس إنهم "يقاتلون من أجل الشيء ذاته الذي فعله آباؤهم وأجدادهم".

ونسبت الصحيفة إلى مسئولين أجانب قولهم قبل الخطاب، إن بإمكان بوتين استخدامه لشن تعبئة كاملة للقوات الروسية أو إعلان الحرب رسميا في أوكرانيا ، لكن لم تكن هناك إعلانات سياسية كبيرة.

وأضافت الصحيفة أن بوتين أشار بدلا من ذلك، إلى أن الناتو "أجبر" روسيا على خوض الحرب وتعهد بتقديم المساعدة لعائلات الجنود الذين لقوا حتفهم فيما اسماه الكرملين ب"عملية خاصة " .