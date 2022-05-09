شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء أوكرانيا: نخسر 170 مليون دولار يوميا بسبب عدم الوصول إلى الموانئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس أناتوليفيج شميكال، إن بلاده تخسر 170 مليون دولار يوميا بسبب عدم قدرتنا على الوصول إلى الموانئ والتصدير انخفض إلى أكثر من النصف، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سعى لاستغلال خطابه بمناسبة يوم النصر، لربط العمليات الروسية في أوكرانيا بذكرى الحرب العالمية الثانية، لتبرير هذه العمليات، حيث قال للجنود الروس إنهم "يقاتلون من أجل الشيء ذاته الذي فعله آباؤهم وأجدادهم".

ونسبت الصحيفة إلى مسئولين أجانب قولهم قبل الخطاب، إن بإمكان بوتين استخدامه لشن تعبئة كاملة للقوات الروسية أو إعلان الحرب رسميا في أوكرانيا ، لكن لم تكن هناك إعلانات سياسية كبيرة.

وأضافت الصحيفة أن بوتين أشار بدلا من ذلك، إلى أن الناتو "أجبر" روسيا على خوض الحرب وتعهد بتقديم المساعدة لعائلات الجنود الذين لقوا حتفهم فيما اسماه الكرملين ب"عملية خاصة " .