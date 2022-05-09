شكرا لقرائتكم خبر عن قصر باكينجهام: الملكة إليزابيث تعاني من صعوبة بالتنقل ولن تحضر افتتاح البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال قصر باكينجهام، إن الأمير تشارلز سينوب عن الملكة إليزابيث الثانية في جلسة افتتاح البرلمان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف قصر باكينجهام، أن الملكة إليزابيث الثانية تعاني من مشاكل عرضية في التنقل وبالتشاور مع أطبائها قررت عدم حضور جلسة افتتاح البرلمان البريطاني.

وفى وقت سابق هنأ الأمير تشارلز، أمير ويلز، الأميرة شارلوت، ابنة الأمير وليام وكيت ميدلتون، دوق ودوقة كامبريدج، بعيد ميلاده السابع ، وأعاد الحساب الرسمى لأمير ويلز وزوجته كاميلا دوقة كورنوال، نشر تغريدة دوق ودوقة كامبريدج، وعلق: "عيد ميلاد سعيد للأميرة شارلوت - 7 سنوات اليوم!".

وكانت دوقة كامبريدج، قد نشرت صورتين للأميرة شارلوت، عبر حسابهما الرسمى، وتظهر الأميرة شارلوت فى الصورة وهى تبتسم، وبينما تظهر فى الصورة الأخرى برفقة كلبها.