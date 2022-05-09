شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يضبط مليون قرص مخدر وأسلحة منها كلاشينكوف وآر بي جي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمراراً لجهود قوات حرس الحدود، فى توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين، وإجهاض المخططات والمحاولات التى تستهدف الإضرار بالمجتمع وبالأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، تمكنت قوات حرس الحدود فى الاتجاه الاستراتيجى الغربى، وأثناء تنفيذ مهامها بمنطقة بحر الرمال الأعظم جنوب واحه سيوة، من إحباط عملية تهريب شحنه كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة، حيث تم ضبط (2) عربة دفع رباعى بدون لوحات معدنية، تستخدمها العناصر الإرهابيه فى أعمال التسلل والتهريب.

كما تم ضبط (7) بندقية قناصة (FN) ، و(2) رشاش كلاشنكوف، و (13) بندقية آلية و(5) بندقية بريتا، وأربى جى، ورشاش عيار 12,7، و(2) رشاش عيار 14,5 و(8) خزنه آليه و (7) خزنة قناصه (FN) و(2) دانه أربى جى فضلاً عن ضبط (1162) طلقه مختلفة الأعيرة، وهاتفاً للاتصال عبر الأقمار الصناعية.

كما نجحت عناصر قوات حرس الحدود فى ضبط مليون قرص مخدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المهربين .

وتواصل قوات حرس الحدود جهودها المكثفة ضد الخارجين عن القانون، وفرض سيطرتها الأمنية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة لتأمين حدود مصر بالتزامن مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة على كافة المنافذ والمعابر الحدودية للدولة.