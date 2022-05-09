شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية خلال زيارته للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً.

تناول اللقاء عدداً من موضوعات الأمن الإقليمى ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعميق علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن إعتزازه بعلاقات الشراكة والتعاون الممتد بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وتطلعه لأن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك فى المجالات العسكرية.

فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالدور المحورى التى تقوم به الدولة المصرية فى تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة، مؤكداً على عمق علاقات الشراكة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد التقى الفريق أول مايكل كوريلا، والوفد المرافق له وتناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون العسكرى فى مجالات التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للبلدين .

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والقائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة.