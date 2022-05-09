شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون العسكرى المشترك بين مصر وأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى رئيس مكتب التعاون العسكري الأمريكي، والمستشار السياسي لقائد القيادة المركزية الأمريكية، وبمشاركة القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى رئيس مكتب التعاون العسكري الأمريكي، والمستشار السياسي لقائد القيادة المركزية الأمريكية، وبمشاركة القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية. التقى وزير الخارجية سامح شكرى، الاثنين، نظيره المغربي ناصر بوريطة، لبحث مواصلة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، فضلًا عن التباحث حول مُجمل التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر". أكدت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعناية بصحة الأم والجنين والكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، تهدف إلى توفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان تابعت وزارة النقل أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، والتى تمتد بطول 17.7 كم وتشتمل على عدد 15 محطة (8 نفقية + 5 علوية + 2 سطحية) من محطة العتبة بمنطقة وسط البلد أسفل شارع 26 يوليو بمنطقة رملة بولاق مروراً بمنطقة ماسبيرو ووزارة الخارجية ثم تعبر أسفل نهر النيل مروراً بجزيرة الزمالك حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالاً إلى منطقة إمبابة مروراً بشارعى البوهي والقومية العربية وصولاً إلى الطريق الدائرى ، وفرعة جنوباً إلى المهندسين وبولاق الدكرور ماراً بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلي جامعة القاهرة ويتم تنفيذها على ثلاث أجزاء . وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20201/2022.

وزيرة التخطيط لـ"النواب": توجيه 51% من الاستثمارات الحكومية لبناء الإنسان قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن توجّهاتِ خِطّة التَنْميَة الـمُستدامة للعامِ الـمَالي 22/2023، ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنمويّة تأتي في إطار مواصلة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي حرصت الوزارة على تحديثها لتكون وثيقة حية تواكب التطورات والتغيرات المحلية والدولية خصوصًا مع تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بدءًا من عام 2016، وكذلك المستجدات المرتبطة بانتشار جائحة كوفيد-19، إلى جانب الحرص على تضمين القضايا الملحة التي زادت أهميتها مثل القضية السكانية، وندرة المياه، وتغير المناخ، والشمول المالي وغيرها من القضايا التنموية المحورية. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام بالمدارس الخاصة المجهزة لعقد الامتحان الإلكترونى لنهاية العام، الدخول على المنصة من خلال مدارسهم، لخوض تجربة أداء الامتحان من المدارس المعلنة، موضحة أن التدريبات متاحة على مدار يومين حتى غد الثلاثاء. أكد سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة كريستيان برجر/ أن الاتحاد الأوروبي سيدعم مصر فى استضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة "COP 27" فى نوفمبر المقبل، كما سيدعم الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، مشددا على أن التحديث المستمر للشراكة الاستراتيجية سيكون جزءا لا يتجزأ من التعاون القوي بين الجانبين في الفترة المقبلة. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الكشف النهائي لأسماء المدارس الخاصة المجهزة والمعتمدة من الإدارات، لعقد امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي. أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن استثمارات الخدمات الصحية بخطة التنمية المستدامة 2022/2023 بلغت 45.9 مليار جنيه، وذلك لإنشاء وتطوير 94 مستشفى، و480 وحدة صحية، و1500 سرير رعاية مركزة، مع التركيز على محافظات قنا البحيرة السويس الجيزة، والانتهاء من إنشاء وتطوير 29 مستشفى بالكامل، و7 مستشفيات جامعية، و52 مستشفى تكامل فى إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية. طمأن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أعضاء مجلس النواب، مؤكدا أن المؤشرات الأولية والنتائج للاقتصاد المصري تؤكد استمرار ارتفاع معدلات النمو وحلق مزيد من فرص العمل للشباب المصرى". المالية: النتائج الأولية لمؤشرات الاقتصاد تؤكد استمرار النمو وخلق فرص عمل التخطيط: إنشاء 25 ألف فصل خلال العام القادم.. و45.9 مليار جنيه للخدمات الصحية التعليم تعلن الكشف النهائي للمدارس الخاصة المجهزة للامتحان الإلكترونى للثانوى سفير الاتحاد الأوروبى: سندعم مصر من أجل استضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة التعليم تتيح تدريبا لطلاب الثانوى على منصة الامتحان بالمدارس المجهزة للاختبارات غداً طقس حار بأغلب الأنحاء وشبورة صباحا على الطرق والعظمى بالقاهرة 30 درجة وزيرة التخطيط لـ"النواب": توجيه 51% من الاستثمارات الحكومية لبناء الإنسان النواب يوافق نهائيا على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة بـ6 مليارات جنيه النقل: بدء التشغيل التجريبى لمشروع مترو العتبة - الكيت كات منتصف الشهر الجارى أكد أولياء أمور طلاب بالصف الرابع الابتدائى أن أسئلة امتحان مادتى العلوم والمهارات المهنية سهلة وبسيطة وفى مستوى الطالب المتوسط، موضحين أنها جاءت من المراجعات والنماذج المتاحة لدى التلاميذ، حيث راعت الأسئلة المنهج الدراسى ومقرر الفصل الدراسي الثاني، كما أن الصياغة واضحة وراعت الفهم وليس الحفظ، حيث اعتمد على جزيئات تحتاج للتفكير والتحليل قبل الإجابة عنها، مؤكدين أن الأسئلة ابتعدت عن الحفظ والتلقين. أجرت إدارة المرور، تحويلات مرورية أمام حركة السيارات لإنشاء مشروع محور 26 يوليو الجديد، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة، لمتابعة حركة السيارات، ويوضح الرسم التوضيحى لمنطقة الأعمال تفاصيل المشروع. الرسم التوضيحى للتحويلات المرورية بسبب استكمال مشروع محور 26 يوليو الجديد أولياء أمور الرابع الابتدائى: أسئلة امتحانى العلوم والمهارات المهنية سهلة وبسيطة الصحة: توفير خدمات مبادرة العناية بصحة الأم والجنين بالوحدات الصحية بالمجان وزير الخارجية يبحث مع نظيره المغربى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين قائد القيادة المركزية الأمريكية: الرئيس السيسي يتمتع بخبرة وفهم لتحديات المنطقة

الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون العسكرى المشترك بين مصر والولايات المتحدة

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار وزارة الأوقاف قراراً بإسناد إدارة مسجد سيدنا الحسين لجهة خاصة، تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإسناد إدارة مسجد سيدنا الحسين لأي جهة خاصة، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن إدارة جميع الشئون الدعوية وكذلك التنظيمية لمسجد سيدنا الحسين وغيره من المساجد تكون من اختصاص وزارة الأوقاف بشكل كامل، مُشيرةً إلى أن أي بروتوكولات تعاون توقعها الوزارة مع أي جهات خاصة تكون بغرض الاستعانة بهم كشركاء في تنفيذ أعمال تطوير المساجد –كأعمال النظافة والصيانة وأمن المساجد فقط- دون إسناد إدارتها لأي من تلك الجهات، مُهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية تحرياً للدقة.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه رغم الأزمات العالمية سواء جائحة كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية إلا أن الاقتصاد المصرى استطاع أن يحقق نموا وصل لـ9% خلال من الربع الأول للعام المالي 20/22. تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بحوالي 25 جنيها في الجرام، وذلك مع هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 1200 إلى 1175 جنيها للجرام في مستهل تداولات الأسبوع، وذلك مع هدوء السوق عقب موجة صعود كبيرة. أسعار الذهب اليوم تواصل التراجع بـ25 جنيها.. وعيار 21 يسجل 1175 جنيها

الحكومة تنفى إسناد إدارة مسجد الحسين لجهة خاصة: يخضع لإدارة الأوقافوزير المالية لـ"النواب": رغم الأزمة العالمية الاقتصاد المصرى حقق نموا يصل لـ9%

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نقل شعائر صلاة الجمعة المقبلة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، وموضوعها الصانع المتقن، مشيرا عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة تويتر، إلى أن خطيب الجمعة سيكون الدكتور على الله الجمال إمام المسجد. المالية: إعداد الموازنة العامة تزامن مع ظروف استثنائية ومشهد عالمى مضطرب ألقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، البيان المالى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

وزير الأوقاف: نقل شعائر صلاة الجمعة المقبلة من مسجد السيدة نفيسة

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع البدء فى تنفيذ الأعمال الإنشائية لكوبرى أعلى طريق البراجيل ضمن أعمال مشروع محور 26 يوليو الجديد، مما يستلزم غلقا كليا لطريق البراجيل أمام حركة المرور تحديداً فى الاتجاه القادم من أسفل الطريق الدائرى اتجاه مناطق كوبرى المطار ومحور أحمد عرابى "فقط" لمسافة ما يقرب من (600 متر) ، وذلك اعتباراً من الساعة الـ 1 صباح يوم الإثنين الموافق 9/5/2022 حتى الانتهاء من الأعمال . شدد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، على كافة الأجهزة التنفيذية في المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات، ضرورة التواجد الميدانى في الشارع وكافة مواقع وتذليل العقبات والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية فيما يتعلق بمشروعات وخطة رصف وتطوير الطرق. أعلنت وزارة الصحة والسكان، تجهيز وافتتاح 17 مركزاً للعلاج الطبيعي بالوحدات الصحية ومستشفيات محافظات القاهرة، والقليوبية، ودمياط، وقنا، وبني سويف، وذلك خلال الربع الأول من عام 2022، ضمن خطة الدولة للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى. واصل طلاب النقل بمرحلة التعليم الأساسى فى المديريات التعليمية المختلفة أداء امتحانات نهاية العام، والتى انطلق منذ السبت 7 مايو الجارى، حيث يؤدى التلاميذ من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى اختبارات نهاية العام وسط إجراءات احترازية ووقائية، على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية الأسبوع المقبل، فيما يبدأ طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام إلكترونيا وورقيا بداية من 11 مايو الجارى. قال فلاديمير بوتين الرئيس الروسى، إن الجيش الروسي يحارب من أجل أمن وطنه وسكان دونباس، متابعا: "واجبنا الحفاظ على من حمى روسيا من النازية وعدم عودتها". بوتين: الجيش الروسى يحارب من أجل أمن وطنه.. وأمريكا تحاول طمس التاريخ طلاب النقل بالمديريات التعليمية يواصلون أداء امتحانات نهاية العام الصحة: تجهيز وافتتاح 17 مركزا للعلاج الطبيعي بخمس محافظات وزير التنمية المحلية يوجه بتذليل العقبات وإنهاء خطط رصف الطرق بالمحافظات

تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية لكوبرى أعلى طريق البراجيل