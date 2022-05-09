شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون العسكرى المشترك بين مصر وأمريكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى رئيس مكتب التعاون العسكري الأمريكي، والمستشار السياسي لقائد القيادة المركزية الأمريكية، وبمشاركة القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة.
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون العسكرى المشترك بين مصر والولايات المتحدة
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى رئيس مكتب التعاون العسكري الأمريكي، والمستشار السياسي لقائد القيادة المركزية الأمريكية، وبمشاركة القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية.
التقى وزير الخارجية سامح شكرى، الاثنين، نظيره المغربي ناصر بوريطة، لبحث مواصلة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، فضلًا عن التباحث حول مُجمل التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".
أكدت وزارة الصحة والسكان، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعناية بصحة الأم والجنين والكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، تهدف إلى توفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20201/2022.
وزيرة التخطيط لـ"النواب": توجيه 51% من الاستثمارات الحكومية لبناء الإنسان
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن توجّهاتِ خِطّة التَنْميَة الـمُستدامة للعامِ الـمَالي 22/2023، ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنمويّة تأتي في إطار مواصلة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي حرصت الوزارة على تحديثها لتكون وثيقة حية تواكب التطورات والتغيرات المحلية والدولية خصوصًا مع تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بدءًا من عام 2016، وكذلك المستجدات المرتبطة بانتشار جائحة كوفيد-19، إلى جانب الحرص على تضمين القضايا الملحة التي زادت أهميتها مثل القضية السكانية، وندرة المياه، وتغير المناخ، والشمول المالي وغيرها من القضايا التنموية المحورية.
أكد سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة كريستيان برجر/ أن الاتحاد الأوروبي سيدعم مصر فى استضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة "COP 27" فى نوفمبر المقبل، كما سيدعم الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، مشددا على أن التحديث المستمر للشراكة الاستراتيجية سيكون جزءا لا يتجزأ من التعاون القوي بين الجانبين في الفترة المقبلة.
طمأن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أعضاء مجلس النواب، مؤكدا أن المؤشرات الأولية والنتائج للاقتصاد المصري تؤكد استمرار ارتفاع معدلات النمو وحلق مزيد من فرص العمل للشباب المصرى".
أجرت إدارة المرور، تحويلات مرورية أمام حركة السيارات لإنشاء مشروع محور 26 يوليو الجديد، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة، لمتابعة حركة السيارات، ويوضح الرسم التوضيحى لمنطقة الأعمال تفاصيل المشروع.
الحكومة تنفى إسناد إدارة مسجد الحسين لجهة خاصة: يخضع لإدارة الأوقاف
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار وزارة الأوقاف قراراً بإسناد إدارة مسجد سيدنا الحسين لجهة خاصة، تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإسناد إدارة مسجد سيدنا الحسين لأي جهة خاصة، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن إدارة جميع الشئون الدعوية وكذلك التنظيمية لمسجد سيدنا الحسين وغيره من المساجد تكون من اختصاص وزارة الأوقاف بشكل كامل، مُشيرةً إلى أن أي بروتوكولات تعاون توقعها الوزارة مع أي جهات خاصة تكون بغرض الاستعانة بهم كشركاء في تنفيذ أعمال تطوير المساجد –كأعمال النظافة والصيانة وأمن المساجد فقط- دون إسناد إدارتها لأي من تلك الجهات، مُهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية تحرياً للدقة.
تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بحوالي 25 جنيها في الجرام، وذلك مع هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 1200 إلى 1175 جنيها للجرام في مستهل تداولات الأسبوع، وذلك مع هدوء السوق عقب موجة صعود كبيرة.
وزير الأوقاف: نقل شعائر صلاة الجمعة المقبلة من مسجد السيدة نفيسة
أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نقل شعائر صلاة الجمعة المقبلة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، وموضوعها الصانع المتقن، مشيرا عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة تويتر، إلى أن خطيب الجمعة سيكون الدكتور على الله الجمال إمام المسجد.
ألقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، البيان المالى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية لكوبرى أعلى طريق البراجيل
عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع البدء فى تنفيذ الأعمال الإنشائية لكوبرى أعلى طريق البراجيل ضمن أعمال مشروع محور 26 يوليو الجديد، مما يستلزم غلقا كليا لطريق البراجيل أمام حركة المرور تحديداً فى الاتجاه القادم من أسفل الطريق الدائرى اتجاه مناطق كوبرى المطار ومحور أحمد عرابى "فقط" لمسافة ما يقرب من (600 متر) ، وذلك اعتباراً من الساعة الـ 1 صباح يوم الإثنين الموافق 9/5/2022 حتى الانتهاء من الأعمال .
شدد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، على كافة الأجهزة التنفيذية في المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات، ضرورة التواجد الميدانى في الشارع وكافة مواقع وتذليل العقبات والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية فيما يتعلق بمشروعات وخطة رصف وتطوير الطرق.
قال فلاديمير بوتين الرئيس الروسى، إن الجيش الروسي يحارب من أجل أمن وطنه وسكان دونباس، متابعا: "واجبنا الحفاظ على من حمى روسيا من النازية وعدم عودتها".