شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: نجاح برامجنا مع صندوق النقد مكننا من التعامل مع التحديات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن البرامج التى نفذتها مصر مع صندوق النقد الدولى تمت بنجاح ومكنتنا من التعامل مع التحديات الاقتصادية التى واجهت العالم مثل أزمة فيروس كورونا، مستطردا: "وهذا ساهم فى تحقيق النمو الإيجابى".

وقال الوزير خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة أحمد سمير: "الدعم الفنى المقدم من صندوق النقد الدولى مستمر والعلاقات مع الصندوق داعمة و دائمة"، مضيفا: "صندوق النقد الدولى هو مراجع الحسابات الخارجى، ونحرص على التعرف على ماذا يقول فى تقريره بخصوص الاقتصادات".

وتابع وزير المالية: "الصندوق يبعث برسائل مفادها أن الاقتصاد المصرى أمام فترة إصلاحات هيكلية، والسياسات المالية المصرية تسير فى إطار متزن ومتوازن".