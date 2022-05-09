شكرا لقرائتكم خبر عن "إحياء ليبيا" يعزى مصر في شهداء غرب سيناء ويؤكد: نقف جميعا مع خير أجناء الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم تكتّل إحياء ليبيا بكلّ مكوّناته وكوادره، بالتّعازي إلى جمهورية مصر العربيّة، قيادة، وجيشاً، وشرطة، وحكومة، وشعباً، في شهداء الأمّة والوطن من رجال القوّات المسلّحة المصريّة الباسلة، الذين استهدفهم غدر الخوارج التّكفيريّين، خلال أدائهم واجبهم الوطنيّ في نقطة رفع مياه غرب سيناء.

وقال رئيس تكتل إحياء ليبيا الدكتور عارف النايض في بيان له، الإثنين: "نقف جميعاً صفاً واحداً مع خير أجناد الأرض في رباطهم الدّائم للقضاء على الإرهاب بكافّة أشكاله، واقتلاع جذوره، وتجفيف منابعه.