شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتي تمثل أبرزها فى لقاء الرئيس السيسى مع قائد القيادة المركزية الأمريكية، ونفى الحكومة إسناد إدارة مسجد الحسين لجهة خاصة.

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الحكومة تنفى إسناد إدارة مسجد الحسين لجهة خاصة

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